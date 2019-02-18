toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ліверпуль – Баварія: мюнхенці полетіли в Англію без Рібері, Роббена та Боатенга

12:28 12 Читать на русском
Ліверпуль – Баварія: мюнхенці полетіли в Англію без Рібері, Роббена та Боатенга
Баварія полетіла в Англію без Роббена, Боатенга та Рібері / Фото ФК Баварія

Наставник Баварії Ніко Ковач зіткнувся із серйозними кадровими проблемами напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Ніко Ковач обрав 21 гравця, які полетіли в Англію захищати кольори Баварії у матчі з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Роббен: У Ліверпуля найгірший стадіон

У списку не знайшлось місця хавбекам Франку Рібері та Ар'єну Роббену, також з командою не полетів захисник Жером Боатенг.

Роббен пропустить зустріч через пошкодження, а Боатенг через проблеми зі шлунком.

Рібері не полетів з командою через дружину, яка напередодні народила йому сина, проте француз приєднається до партнерів сьогодні ввечері.

Перший матч між Ліверпулем та Баварією відбудеться 19 лютого. Початок о 22:00.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
1
дн
:
9
год
:
25
хв
Баварія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліверпуль - Баварія Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Франк Рібері Франк Рібері Жером Боатенг Жером Боатенг Баварія Баварія Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
55
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук