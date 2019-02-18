Ліверпуль – Баварія: мюнхенці полетіли в Англію без Рібері, Роббена та Боатенга

Баварія полетіла в Англію без Роббена, Боатенга та Рібері / Фото ФК Баварія

Наставник Баварії Ніко Ковач зіткнувся із серйозними кадровими проблемами напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Ніко Ковач обрав 21 гравця, які полетіли в Англію захищати кольори Баварії у матчі з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У списку не знайшлось місця хавбекам Франку Рібері та Ар'єну Роббену, також з командою не полетів захисник Жером Боатенг.

Роббен пропустить зустріч через пошкодження, а Боатенг через проблеми зі шлунком.

Рібері не полетів з командою через дружину, яка напередодні народила йому сина, проте француз приєднається до партнерів сьогодні ввечері.

Перший матч між Ліверпулем та Баварією відбудеться 19 лютого. Початок о 22:00.

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