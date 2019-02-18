Клопп: Ми знаємо, що для наших вболівальників АПЛ важливіша, ніж Ліга чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Для наших вболівальників важливіша АПЛ, це очевидно. Але зараз ми гратимемо матч Ліги чемпіонів і всі очікують найкращої гри в нашому виконанні.

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Це дуже важливий крок у Лізі чемпіонів. Треба бути не лише учасником цього турніру, люди очікують, що ми здатні перемогти Баварію. Треба довести це", – цитує Клоппа Sky Sports.

Матч Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.

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