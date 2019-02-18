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Айнтрахт – Шахтар: Бондаренко відновився та може взяти участь у матчі

16:23 352 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: Бондаренко відновився та може взяти участь у матчі
Валерій Бондаренко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко повернувся у загальну групу "гірників".

Напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта у загальну групу Шахтаря повернувся захисник Валерій Бондаренко, який отримав пошкодження на зборах. Захисник не обмежений у тренуваннях та при необхідності зможе взяти участь у матчі проти німецької команди.

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Нагадаємо, раніше до загальної групи повернувся хавбек "гірників" Дентінью. У лазареті залишається лише оборонець Іван Ордець, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Айтрахтом та Шахтарем відбудеться у четвер 21 лютого. Початок гри о 19:55. Перший поєдинок між командами закінчився з рахунком 2:2.

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
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