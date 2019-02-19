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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА

Главные новости футбола 18 февраля: Манчестер Юнайтед обыграл Челси, Боруссия Д снова потеряла очки

07:00 99 Читати українською
Главные новости футбола 18 февраля: Манчестер Юнайтед обыграл Челси, Боруссия Д снова потеряла очки
Главные новости футбола 18 февраля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 февраля.

Мир

Манчестер Юнайтед уверенно победил Челси и вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Поль Погба забил гол и отдал результативную передачу. Зинедин Зидан назвал 2 условия, при которых может возглавить Челси – у француза высокие запросы. В следующем раунде турнира "дьяволы" поедут в гости к Вулверхэмптону, а Манчестер Сити Александра Зинченко встретится с Суонси.

Дортмундская Боруссия не сумела одолеть Нюрнберг из-за фантастической игры голкипера соперников. "Шмели" имеют 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Лидерство Бундеслиги под угрозой – Бавария уже на расстоянии трех очков. А вот экс-тренер Боруссии и Ярмоленко за 2 месяца в Байере почти сравнялся с Гвардиолой.

Рома минимально переиграла Болонью и снова приблизилась к зоне Лиги чемпионов – 1 пункт отставания. Жена Икарди плакала на телевидении: Маротта позвонил в прямой эфир, а фанаты Интера сделали жестокое заявление.

Еврокубки

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Центральный поединок примет Анфилд. Бавария поехала в гости к Ливерпулю без трех ветеранов, а сами мерсисайдцы не уверены в участии двух основных исполнителей. Юрген Клопп сказал, что для болельщиков Ливерпуля АПЛ важнее, чем Лига чемпионов. В другом поединке сойдутся Барселона и Лион.

В Лиге Европы наши гранды получили хорошие новости – их шансы на выход дальше улучшаются. Лидер Олимпиакоса получил ужасную травму и не сыграет против Динамо. Соперник Шахтера Айнтрахт также имеет кадровые проблемы, зато у "горняков" восстановился центральный защитник.

Другие топ-новости

ПАОК без Евгения Шахова и Евгения Хачериди разбил Смирнис – команда украинцев уверенно идет к чемпионству.

Клубы УПЛ проводят свои последние матчи на сборах перед возобновлением сезона. Александрия минимально одолела Алашкерт, Десна разгромила Рустави.

Многолетний лидер Наполи Марек Гамшик официально перешел в Китай.

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