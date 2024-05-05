У 31-му турі другого за силою дивізіону Польщі Лехія вдома розбила Тихи (3:0). Дивіться відео голів українців у цій новині на "Футбол 24".

Польща, Дивізіон 1, 31-й тур

Лехія – Тихи – 3:0

Голи: Сезоненко, 13, Желізко, 45, Хлань, 86

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Гданська Лехія здобула чергову перемогу у Дивізіоні 1 і впритул наблизилась до виходу в Екстраклясу. Приємно, що творцями звитяги вкотре стали українці. Іван Желізко забив фантастичний гол "у роздягальню" зі штрафного, а Максим Хлань наприкінці зустрічі ефектним ударом п'ятою завершив розгром.

Лехія набрала 62 очки і продовжує лідирувати у турнірній таблиці. Її найближчий переслідувач – гдинська Арка – відстає на 3 пункти. У Катовіце 53 бали. В Екстраклясу за підсумками сезону напряму проходять дві перші команди.

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