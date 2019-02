Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

Скандально відома Ванда Нара, дружина та за сумісництвом агент нападника Інтера Мауро Ікарді, вперше розповіла про ситуацію свого чоловіка. Вона зробила це на італійському телебаченні.

Мауро Ікарді, який ще зовсім недавно носив капітанську пов'язку Інтера, був відправлений клубом у "заслання" через складний характер своєї дружини, принаймні так стверджують італійські ЗМІ. Саме Ванда Нара начебто залишається єдиною перепоною на шляху до нового контракту 25-річного форварда з "нерадзурі". Поки колишня модель намагалася вибити суттєве підвищення зарплати для чоловіка та публічно критикувала клуб, Ікарді видворили з першої команди. Мауро не полетів у Відень на матч Ліги Європи, а після цього пропустив зустріч з Сампдорією.

Дружина Ікарді розкритикувала Інтер за ставлення до чоловіка

Керівництво Інтера вже відкрито натякає, що аргентинцеві слід змінити представника, але сам футболіст навіть слухати цього не хоче. Вчора Ванда з'явилась на популярному телешоу, щоб розповісти про лиху долю свого коханого. Вона ридала, але фанати, схоже, їй не повірили. Під час прямого ефіру в студію зателефонував директор клубу Беппе Маротта, було круто. Такі собі пристрасті по-італійськи.

Ванда Нара

Про напад на автомобіль: "Була восьма година ранку. Я везла свого сина на тренування, а далі сталось те, про що вже всі чули. Я не хотіла, щоб ця історія потрапила в ЗМІ. Вона спливла на поверхню після моєї заяви у поліцейському відділку. Це був шок – я не могла керувати автомобілем. Мауро ще спав. Мені довелось зателефонувати керівництву. Вони допомогли, за що я безмежно вдячна.

Дружина Ікарді зазнала нападу невідомих – її автомобіль закидали камінням

Про капітанську пов'язку: "Дехто говорить, що капітанська пов'язка нічого не означає, але для Мауро це те ж саме, що залишитися без однієї ноги. Він з гордістю носить футболку Інтера та ніколи не думав про гроші. Весь світ знає, скільки він заробляє (близько 3,5 млн євро – прим.ред). Якби його цікавили лише гроші, то в минулому він прийняв би інше рішення. Бути капітаном такого клубу зовсім нелегко, особливо, після легендарного Крістіана Дзанетті. Але Мауро робить все можливе, щоб з гідністю виконувати цю роль.

Мене ніхто не попереджав щодо можливого позбавлення капітанства. Я завжди перебуваю на зв'язку з Інтером, вони у мене на швидкому наборі, але про рішення відібрати у Мауро пов'язку дізналась з Твіттера. Перед цим у мене була тригодинна зустріч з керівництвом клубу, і мені нічого не сказали. У нас не було жодного конфлікту, це все вигадки преси. Мауро забив 120 голів у футболці Інтера, він – перший фанат цього клубу, навіть, коли не грає.

Про екс-президента Інтера Моратті (Ванда заплакала): "Я відправила йому повідомлення, сказала, нехай відріжуть мені руку, лише щоб Мауро грав. Він дуже добрий. Я вдячна йому, адже мій чоловік був серйозно засмучений, йому було погано. Моратті відповів: "Як я можу не простягнути вам руку... Потрібно трохи часу, щоб ситуація вирішилась".

Ми хочемо залишитись в Інтері. Мауро не збирається покидати клуб влітку, але є речі, які не залежать лише від нас. На даний момент нас не цікавить питання продовження контракту".

Маротта (дзвінок у студію)

"Ми хочемо пом'якшити ситуацію. Відібрати у Мауро пов'язку – це не покарання. Іноді глава сім'ї повинен приймати рішення, які допоможуть дітям рости. Я хочу заспокоїти Ванду, тому що мені сумно бачити, як вона плаче. Те, що ми робимо, на благо для Інтера, Мауро та фанатів, які багато чим жертвують заради клубу. Зараз я не буду вдаватися в подробиці, але це було правильне рішення.

Ми ніколи не сумнівалися професіоналізмі Ікарді. Якщо Ванда хоче, ми незабаром зустрінемося ще раз для обговорення цієї ситуації. Хоча ми вже домовилися про зустріч, на якій представимо наші пропозиції щодо нового контракту. Рішення за ними".

