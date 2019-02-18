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Рома мінімально обіграла Болонью

18 лютого 23:25 46 Читать на русском
Рома мінімально обіграла Болонью
Радість Коларова та Джеко / Твіттер ФК Рома

В заключному матчі 24 туру Серії А Рома перемогла Болонью. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Рома – Болонья – 2:1

Голи: Коларов, 54, (пен), Фасіо, 73 – Сансоне, 84

Болонья активніше розпочала матч, оскільки Рома вийшла на поле не зібраною. Болонці мали цілих п'ять гострих моментів за першу половину і найгостріший – удар Роберто Соріано в поперечку. А от на початку другого тайму Коларов вивів "вовків" вперед ударом з пенальті. А після подачі кутового та скидки Де Россі Фасіо подвоїв перевагу Роми. Сансоне наприкінці матчу один гол скоротив, але Болоньї не вистачило часу на більше.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 41 пункт, обігнала Аталанту та піднялась на п'яту позицію, а Болонья з 18 очками залишилась на 18 сходинці.

Італія24 турОлімпіко (Рим)

Рома - Болонья: Понеділок 18 лютого 2019

Рома
Матч завершено
2 : 1
Болонья
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Болонья Болонья Рома Рома Італія Рома - Болонья
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