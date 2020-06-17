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МИНАЙ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 16 червня: Ребров – чемпіон Угорщини, Баварія виграла Бундеслігу, Минай підписав екс-зірку Карпат

07:00 118 Читать на русском
Головні новини футболу 16 червня: Ребров – чемпіон Угорщини, Баварія виграла Бундеслігу, Минай підписав екс-зірку Карпат
Головні новини футболу 16 червня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 червня.

Європа

Баварія перемогла Вердер і увосьме поспіль стала чемпіоном Німеччини. Алаба та Мюллєр повторили неймовірне досягнення Рібері, а Девіс оновив швидкісний рекорд Бундесліги. А ще Баварія підписала таланта ПСЖ, здійснивши перший літній трансфер.

Борусія М розгромила Вольфсбург і наблизилася до Ліги чемпіонів. Байєр відхилив шалену пропозицію Реала щодо Хаверца – Мадрид не здається, а хавбек обрав пріоритет.

Барселона не без труднощів переграла Леганес – Фаті та Мессі зробили свято в першому матчі на Камп Ноу після карантину. Каталонці домовилися з тер Штегеном щодо продовження контракту. Реал натомість підшукав наступника Рамосу – божевільний трансфер на 100 мільйонів євро.

Наші за кордоном

Сергій Ребров на чолі Ференцвароша достроково став чемпіоном Угорщини. Олександр Зубков і Ігор Харатін доклалися до вирішальної перемоги, яка гарантувала їм золоті медалі.

Цей титул посилить авторитет українського фахівця. Його сватають у Фенербахче – там Ребров може возз'єднатися з колишнім динамівцем. А от Денис Гармаш повертається в Динамо – турки не будуть продовжувати оренду.

Український чемпіон світу дебютував з перемоги та два голи в драматичному "дербі" – наші стали героями дня в європейському чемпіонаті. Василь Кравець був одним з найкращих у Сегунді, однак не врятував Луго від поразки – команду українця покарав екс-зірка МЮ.

Україна

Сьогодні відбудеться півфінал Кубка України – Минай приймає Динамо. Кияни оголосили заявку на гру – перша поява новачка. А закарпатський клуб напередодні підсилився трьома новачками – серед них екс-капітан Карпат. Незабаром на сайті з'явиться анонс поєдинку.

Карпати повертаються до тренувань – частина команди залишиться на самоізоляції. Гельзін заявив про намір об'єднати Олімпік з Чорноморцем і розвивати проект в Одесі. Сергій Сидорчук оцінив свій стан після жахливого пошкодження.

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