Гельзін підтвердив намір об'єднати Олімпік з Чорноморцем і розвивати проект в Одесі

Президент Оліміпка Владислав Гельзін поділився революційними планами розвитку клубу.

Функціонер підтвердив свої наміри об'єднати донеччан з Чорноморцем та переїхати в Одесу.

"Так, ми маємо бажання відродити футбол рівня Прем'єр-ліги в Одесі. Назвемо це відродженням футболу в Одесі. З великим задоволенням увійшли б в цей проект. Це купівля Чорноморця, щоб зайти з брендом, який би влаштував одеських вболівальників. Тобто це буде Чорноморець, якщо домовимося з власником, або якась інша назва, яка влаштувала б вболівальників. Це той варіант розвитку, який ми б запропонували одеському футболу.

"Ультрас обіцяють влаштувати Майдан": журналіст розкрив секрет, хто допоміг росіянам придбати стадіон Чорноморець

Є речі, які вже проговорено, а є речі в очікуванні завершення. Є тонкощі угоди, поки не можу говорити все. Але незабаром це має все вирішитися. Або так, або ні. Є мій партнер, міцний бізнесмен, який також любить футбол і готовий розвивати спорт. Сьогодні не готовий сказати його ім'я. Це буде неправильно, поки це не сталося.

Поки що не ведемо переговори з президентом Чорноморця Клімовим, тому що у нас ще немає стадіону. Буде стадіон – перейдемо до іншої стадії переговорів. Тому що ті люди, які сьогодні купили стадіон, не мають ніякого відношення ні до спорту, ні до футболу. Ми готові перекупити у них стадіон і розвивати футбол, відродити його в Одесі. Ми готові змінити бренд Олімпік і виступати під іншим ім'ям, якщо вийде. Спробуємо, щоб юристи нашої федерації допомогли це об'єднати. Хочу підкреслити, що УАФ, одеська федерація футболу нас підтримують в цьому проекті", – сказав Гельзін в коментарі Tribuna.

"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра