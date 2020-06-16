Сидорчук оцінив свій стан після жахливого пошкодження

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук розповів про реабілітацію після травми та оцінив шанси киян на другу сходинку УПЛ.

"Зі здоров’ям усе гаразд. Найстрашнішого не сталося, лише невелика рана. Потрібно чекати, поки вона стягнеться. Дивитимемося, як вона загоюється. В принципі, місце самої рани сприятливе, якщо так можна висловитися, не на згині, тож має нормально заживати.

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Емоції від футболу після карантину? Враження, в принципі, позитивні. Особливо коли чекаєш сильно чогось, і ось воно приходить. Таке ж саме відчуваємо й після повернення футболу. Грати без глядачів важко, ніби на зборах готуємося. Але в такій ситуації ми всі опинилися не через чиєсь бажання – подібних заходів дотримуються по всьому світу.

Найголовніше – закінчити нинішній чемпіонат. Як ви бачите, в Україні зараз не дуже хороша обстановка. Люди продовжують хворіти, кількість нових випадків виявлення вірусу збільшується з кожним днем, тому треба розуміти, що це ще не закінчилося і не просто так люди два місяці просиділи на карантині. Потрібно дотримуватися рекомендацій, які дає МОЗ, та бути максимально корисним у цьому плані не лише собі, а й усьому суспільству", – поділився Сидорчук в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сергій зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

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