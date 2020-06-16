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Гармаш повертається в Динамо – турки не будуть продовжувати оренду

16:14 1203 Читать на русском
Гармаш повертається в Динамо – турки не будуть продовжувати оренду
Денис Гармаш / ФК Різеспор

Півзахисник Різеспора Денис Гармаш, права на якого належать Динамо, не зумів вразити босів турецького клубу.

Різеспор відмовився продовжувати орендну угоду Дениса Гармаша, повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Таким чином, український півзахисник вже в липні повернеться до київського клубу. Додамо, що у складі Різеспора виступають ще два українці – Андрій Борячук та Микола Морозюк.

Нагадаємо, Гармаш приєднався до Різеспора на правах оренди, де провів 8 матчів та відзначився двома забитими голами.

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Теги
Динамо Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш Трансфери Різеспор Різеспор Українці за кордоном
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