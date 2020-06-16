Гармаш повертається в Динамо – турки не будуть продовжувати оренду

Англія — 15:00 5507
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"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місію
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"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітраІнтерв’ю — 13:15 4859
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Карпати повертаються до тренувань – частина команди залишиться на самоізоляціїУкраїна — 12:39 376
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Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгівАнглія — 11:28 4181
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Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили УкраїнуУкраїна — 09:00 2551