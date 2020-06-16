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Баварія підписала таланта ПСЖ, – Bild

19:50 381 Читать на русском
Баварія підписала таланта ПСЖ, – Bild
Н'янзу Куассі / AFP

Юний оборонець французького Парі Сен-Жермен Танге Н'янзу Куассі переїжджає до чемпіонату Німеччини.

18-річний центрбек стане гравцем Баварії цього літа, стверджує Bild.

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Куассі та мюнхенці вже узгодили деталі співпраці. До Баварії оборонець перебереться у статусі вільного агента. Керманич парижан Томас Тухель до останнього намагався втримати Куассі на Парк де Пренс, вважаючи його одним із найперспективніших гравців свого покоління. Проте, Баварія спрацювала швидше. Спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджіч слідкував за центрбеком упродовж року.

Сезон 2019/20 став для Н'янзу Куассі дебютним на професіональному рівні. Він встиг зіграти 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та оформив 1 асист.

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blog_ava
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16:00
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Теги
Німеччина Трансфери Баварія Баварія Трансфери Чемпіонату Німеччини Н'янзу Куассі Н'янзу Куассі ПСЖ ПСЖ Трансфери Баварії Трансфери ПСЖ
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