Важлива перемога Борусії М у боротьбі за Лігу чемпіонів у відеоогляді матчу проти Вольфсбурга

У рамках 32-го туру німецької Бундесліги Борусія Менхенгладбах розгромила Вольфсбург. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Заявку на загальний успіх "жеребці" зробили вже в першому таймі. На 11-й хвилині Йонас Хофман протиснув оборонця і спокійно переграв кіпера гостей після передачі з глибини поля.

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А на 30-й німецький хавбек оформив дубль. Це Гінтер виклав м'яч під удар Хофману, а той класно поклав "смугастого" в нижній кут. Закрив усі запитання щодо переможця дуеля Гладбах в середині другого тайму. Ларс Штіндль обігрався з Траоре й ударом з льоту залишив поза справами Кастельса.

Завдяки цій перемозі Борусія М повернулась у зону ЛЧ. Байєр відстає на 2 очки, але має матч у запасі.

Борусія Менхенгладбах розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок