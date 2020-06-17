Главные новости футбола 16 июня: Ребров – чемпион Венгрии, Бавария выиграла Бундеслигу, Минай подписал экс-звезду Карпат

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 июня.

Европа

Бавария победила Вердер и восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Алаба и Мюллер повторили невероятное достижение Рибери, а Дэвис обновил скоростной рекорд Бундеслиги. А еще Бавария подписала таланта ПСЖ, осуществив первый летний трансфер.

Боруссия М разгромила Вольфсбург и приблизилась к Лиге чемпионов. Байер отклонил бешеное предложение Реала по Хаверцу – Мадрид не сдается, а хавбек выбрал приоритет.

Барселона не без труда переиграла Леганес – Фати и Месси сделали праздник в первом матче на Камп Ноу после карантина. Каталонцы договорились с тер Штегеном о продлении контракта. Реал же подыскал преемника Рамосу – сумасшедший трансфер на 100 миллионов евро.

Наши за границей

Сергей Ребров во главе Ференцвароша досрочно стал чемпионом Венгрии. Александр Зубков и Игорь Харатин приложились к решающей победы, которая гарантировала им золотые медали.

Этот титул усилит авторитет украинского специалиста. Его сватают в Фенербахче – там Ребров может воссоединиться с бывшим динамовцем. А вот Денис Гармаш возвращается в Динамо – турки не будут продлевать аренду.

Украинский чемпион мира дебютировал с победы и два гола в драматичном "дерби" – наши стали героями дня в европейском чемпионате. Василий Кравец был одним из лучших в Сегунде, однако не спас Луго от поражения – команду украинца наказал экс-звезда МЮ.

Украина

Сегодня состоится полуфинал Кубка Украины – Минай принимает Динамо. Киевляне объявили заявку на игру – первое появление новичка. А закарпатский клуб накануне усилился тремя новичками – среди них экс-капитан Карпат. Вскоре на сайте появится анонс поединка.

Карпаты возвращаются к тренировкам – часть команды останется на самоизоляции. Гельзин заявил о намерении объединить Олимпик с Черноморцем и развивать проект в Одессе. Сергей Сидорчук оценил свое состояние после ужасного повреждения.