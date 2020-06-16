Байєр відхилив шалену пропозицію Реала щодо Хаверца – Мадрид не здається, а хавбек обрав пріоритет

Мадридський Реал зробив першу пропозицію купівлі атакувального півзахисника Кая Хаверца. Леверкузенський Байєр її відхилив.

"Фармацевти" відмовились продати 21-річного хавбека за 100 млн євро, повідомляє Sport Buzzer.

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Мадридці не мають наміру здаватися та на наступному етапі перемовин готові запропонувати гроші плюс двох молодих виконавців Реала. Також інтерес до Хаверца проявляють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед. Сам німець визначився із пріоритетним варіантом продовження кар'єри. Якщо він покине німецький чемпіонат у найближче трансферне вікно, то лише заради іспанської Ла Ліги.

У нинішньому сезоні Кай Хаверц зіграв 27 поєдинків у Бундеслізі, в яких забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.

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