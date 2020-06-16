Баварія увосьме поспіль стала чемпіоном Німеччини

Мюнхенці знову виграли Бундеслігу – гегемонія триває. Баварія не віддала титул найсильнішої команди Німеччини.

Баварія перемогла Вердер і достроково оформила чемпіонство. За два тури до фінішу "ротен" недосяжні для конкурентів – Борусія Д має один матч у запасі, але відстає на 10 очок.

Мюнхенці виграли восьме чемпіонство поспіль і 30-те в історії. Баварія востаннє програвала "срібну салатницю" ще Юргену Клоппу. Відтоді нікому не вдається зупинити рекордмайстера.

У поточному сезоні Баварія могла не стати першою в Бундеслізі – під керівництвом Ніко Ковача команда серйозно буксувала. Однак вчасна зміна наставника врятувала кампанію.

Гансі Флік завів "червону машину" та виграв 26 з 29 матчів у всіх турнірах. Баварія претендує на требл: вже вийшла у фінал Кубка Німеччини та вважається фаворитом Ліги чемпіонів.

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи