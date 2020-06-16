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Динамо оголосило заявку на півфінал Кубка України – перша поява новачка

17:13 1199 Читать на русском
Динамо оголосило заявку на півфінал Кубка України – перша поява новачка
Циганков і Каргбо / Сайт Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у поєдинку 1/2 фіналу Кубка України проти Миная.

 

Всього до Закарпаття полетіло 20 гравців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про відсутність Кадірі (дискваліфікація) та Сидорчука (травма) було відомо заздалегідь, але Динамо має і поповнення. Нападник Ібрагім Каргбо вперше потрапив до заявки "біло-синіх" після зимового підписання контракту.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Минаєм та Динамо відбудеться 17 червня о 14:00. У іншій парі зустрінуться Маріуполь і Ворскла.

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Динамо Динамо Минай - Динамо Кубок України Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо
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