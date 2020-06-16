Ребров на чолі Ференцвароша достроково став чемпіоном Угорщини – Зубков і Харатін доклалися до вирішальної перемоги

У рамках 30-го туру угорської першості Ференцварош здолав Гонвед у столичному дербі та оформив чемпіонський титул. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 30-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:2

Голи: Блажіч, 48, Шкварка, 54

Чемпіон світу дебютував з перемоги та два голи в драматичному "дербі" – українці стали героями дня в Латвії

"Фраді" контролювали гру в першому таймі, але не змогли втілити власну перевагу в забиті м'ячі. Натомість долю протистояння вирішила ударна 6-хвилинка на старті другої половини гри. Спочатку голом відзначився словенський оборонець Міха Блажіч, а на 54-й хвилині словацький хавбек Міхал Шкварка подвоїв перевагу номінальних гостей.

Зіграли за Ференцварош і українці. Вінгер Олександр Зубков вийшов у старті та провів на полі 69 хвилин, а центрхав Ігор Харатін вийшов із лави для запасних на 77-й хвилині.

Завдяки впевненій перемозі над Гонведом підопічні Сергія Реброва за три тури до кінця чемпіонату забезпечили собі чемпіонство. Ференцварош уже недосяжний для Фехервара, який відстає на 14 очок, а до кінця першості може набрати максимум 12 пунктів.

До слова, це вже 31-й загалом і другий поспіль титул чемпіонів Угорщини для Ференцвароша. У попередньому сезоні до чемпіонства "Фраді" теж привів Ребров.

Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду