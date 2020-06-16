Кравець був одним з найкращих, однак не врятував Луго від поразки – команду українця покарав екс-зірка МЮ

Луго Василя Кравця не зміг продовжити 6-матчеву серію без поразок в Сегунді.

Сегунда, 33 тур

Луго – Сарагоса – 1:3

Голи: Хосете, 90+1 – Кагава, 19, Рауль Гуті, 64, Лінарес, 86

Вилучення: Ель-Хасен, 76 (Л)

Команда українця не надто поступалася одному з лідерів таблиці в першому таймі, однак своє слово сказав екс-хавбек Борусії Д та Манчестер Юнайтед – Сіндзі Кагава. Луго не знітився і продовжив атакувати, щоправда, з шести ударів за тайм лише один летів у площину воріт.

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Друга половина мала схожий сценарій. Сарагоса продовжувала розслаблено діяти в обороні, але атака команди була безжальною. Півзахисник Рауль Гуті подвоїв рахунок, а через 8 хвилин надії господарів зникли остаточно – Ель-Хасен залишив партнерів у меншості. Лінарес без натяків опіки в карному майданчику не відмовив собі в задоволенні оформити третій гол. Все, на що спромігся Луго – м'яч престижу від Хосете.

Василь Кравець відіграв весь поєдинок і отримав одну з найкращих оцінок в команді. Українець не цурався боротьби, зробив чимало подач з флангу, втім, партнери далеко не завжди "забирали повітря", а рідкісні удари здебільшого летіли повз ціль.

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