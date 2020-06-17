Барселона не без труднощів переграла Леганес – Фаті та Мессі зробили свято у першому матчі на Камп Ноу після карантину

В рамках поєдинку 29-го туру Ла Ліги Леганес не зміг зачепитися за очки на Камп Ноу.

Кіке Сетьєн у порівнянні з попереднім матчем зробив кілька змін у складі, випустивши в основу Ракітіча, Артура, Фірпо та Фаті, а крім того з дискваліфікації в центр оборони повернувся Лангле. Після розгрому Мальорки шансів Леганесу не давали – публіка перед телевізорами очікувала бадьорий погром. Не все сталося, як гадалося.

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Перший тайм вийшов вкрай нудним, а найкращі моменти в ньому створили гості. Ось так на 13-й хвилині у контратаку вилітав Ерасо, який, однак, замість удару з близької дистанції почав обігрувати й втратив м'яч. Втім, його одразу скинули на Герреро, який вистрілив повз тер Штегена – Лангле виніс круглого з лінії воріт!

Через дві хвилини Герреро вже й у стійку влучив, пробивши з правого краю карного майданчика в дальній кут. Барса нічим не відповідала аж до 30-ї хвилини, коли стався перший удар по воротах Леганеса – це Грізманн замкнув подачу Ракітіча, але вийшло вкрай неточно. Втім, каталонці на той момент тримали м'яч близько 80% ігрового часу, змусивши суперника оборонятися всією командою. Загострювати не вдавалося, але на 42-й хвилині захисники Леганеса не витримали: Фірпо відборовся на куту штрафного, відкотив м'яч на лінію, а Фаті пострілом у дальню "шістку" вивів Барсу вперед – 1:0. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

Другий тайм розпочався в тому ж руслі що і перший, хоча тренери провели атакувальні заміни. У Леганеса вийшов Ассале, а Сетьєн на 54-й хвилині кинув у бій Суареса та Семеду, пізніше додавши до них і Відаля. Це взагалі ніяк не допомагало: за перші 20 хвилин в активі обох команд було всього по одному простенькому удару в площину – пробивали Ассале та Мессі (зі штрафного). Леганес не збирався йти вперед, а Барселона, схоже, і не знала, що робити далі. Справу в свої руки довелося брати Мессі: так, на 65-й хвилині він організував гол, розігнавши атаку розрізним пасом під простріл Семеду на Грізманна – бути б 2:0, якби не офсайд!

Барселона не збавила обертів, і вже на 68-й Мессі, обігравшись із Суаресом при вриванні у штрафний, був збитий Рубеном Пересом. Арбітр призначив пенальті, а Лео впевнено його реалізував – 2:0! Гру, фактично, було зроблено, тож Сетьєн випустив на поле Умтіті та Пуча.

Наступні 10 хвилин зустрічі нічим цікавим не запам'яталися, але в ендшпілі стало цікавіше. Так, Ракітіч пробивав зі штрафного повз дальню дев'ятку, а Карільйо метрів з 18-ти стріляв поруч з лівою стійкою – каталонці відверто прогавили нападника у зоні між центрбеками. Був також вихід Пуча сам на сам та його потужний постріл з лінії карного майданчика – обидва рази рятував Куельяр. Леганес огризнувся ударом Кевіна Родрігеса зі штрафного – тер Штеген виконав красивий сейв. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 2:0.

Таким чином, Барселона набрала 64 очки, залишившись на першій позиції в турнірній таблиці й відірвавшись від Реала на п'ять залікових балів – втім, мадридці свій матч ще не зіграли. Леганес, маючи 23 пункти в активі, перебувають на останній сходинці. До рятівної сімнадцятої не вистачає трьох очок.

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