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Девіс оновив швидкісний рекорд Бундесліги

16 червня 22:59 280 Читать на русском
Девіс оновив швидкісний рекорд Бундесліги
Альфонсо Девіс / фото із соцмереж

Оборонець мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс розвинув рекордну швидкість у поєдинку 32-го туру німецької Бундесліги проти бременського Вердера.

 
Роберт Лєвандовскі 44’
Альфонсо Девіс 79’
44’ Роберт Лєвандовскі
79’ Альфонсо Девіс

Юніор "ротен" розігнався до 36,51 км/год, повідомляє Opta Sports.

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Цей результат дозволив Девісу побити рекорд чемпіонату. Ніхто з гравців німецької першості раніше не демонстрував подібну швидкість. Статистика середньої швидкості футболістів у Бундеслізі ведеться із сезону 2013/14.

Альфонсо Девіс став головним відкриттям Баварії у нинішньому сезоні. 19-річний канадець несподівано для всіх став основним виконавцем на лівому фланзі оборони мюнхенців.

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Теги
Німеччина Вердер - Баварія Баварія Баварія Бундесліга Рекорди Альфонсо Девіс Альфонсо Девіс
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