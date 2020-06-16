Девіс оновив швидкісний рекорд Бундесліги

Оборонець мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс розвинув рекордну швидкість у поєдинку 32-го туру німецької Бундесліги проти бременського Вердера.

Юніор "ротен" розігнався до 36,51 км/год, повідомляє Opta Sports.

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Цей результат дозволив Девісу побити рекорд чемпіонату. Ніхто з гравців німецької першості раніше не демонстрував подібну швидкість. Статистика середньої швидкості футболістів у Бундеслізі ведеться із сезону 2013/14.

Альфонсо Девіс став головним відкриттям Баварії у нинішньому сезоні. 19-річний канадець несподівано для всіх став основним виконавцем на лівому фланзі оборони мюнхенців.

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