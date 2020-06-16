Карпати повертаються до тренувань – частина команди залишиться на самоізоляції

Гравці Карпат провели перше тренування після вимушеної самоізоляції, спричиненої спалахом коронавірусу.

"Станом на сьогодні, зважаючи на результати проведених ПЛР-тестів, повідомляємо про те, що наразі 8 футболістів та 5 працівників ФК Карпати все ще мають ознаки коронавірусу, і продовжують залишатися ізольованими. У них не було контактів із іншими гравцями. Гострі симптоми в інфікованих відсутні, за винятком втрачених смакових та нюхових властивостей. Усі футболісти перебувають вдома та регулярно звітують про стан свого здоров’я.

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На жаль, гірша ситуація у трьох працівників клубу літнього віку – вони перебувають в лікарнях та отримують всю необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільно задовільний, спостерігається покращення.

Таким чином команда розпочне тренувальний процес з усіма здоровими гравцями, у тому числі із великою групою зовсім юних карпатівців. Підготовка до відновлення сезону відбуватиметься виключно у закритому режимі, без допуску будь-яких сторонніх осіб. Навіть попри суттєві втрати та простій тренувального процесу, ФК Карпати вкотре наголошує, що готовий до боротьби в чемпіонаті", – йдеться в заяві на офіційному сайті "левів".

Нагадаємо, Карпати пропустили три тури УПЛ через спалах COVID-19 в команді. Наступний поєдинок львів'ян має відбутись 20 червня.

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