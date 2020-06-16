Реал підшукав наступника Рамосу – божевільний трансфер на 100 мільйонів євро

Мадридський Реал перебуває в пошуках гравця, здатного в майбутньому замінити Серхіо Рамоса.

Королівський клуб розглядає можливість купити центрального захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта, повідомляє Calcio Mercato.

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За інформацією видання, в Мадриді вважають, що нідерландець може стати ідеальним наступником Серхіо Рамоса, якому вже 34 роки. Реал розуміє, що туринці не готові легко відпустити свого лідера, тому готові зачекати кілька трансферних вікон. При цьому, президент "вершкових" Флорентіно Перес погодився виділити на цю операцію понад 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Де Лігт минулого літа перейшов з амстердамського Аякса в Ювентус за 75 млн євро. На гравця також претендувала Барселона, яка досі не припинила стежити за його прогресом.

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