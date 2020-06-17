Алаба та Мюллєр повторили неймовірне досягнення Рібері

Черговий чемпіонський титул Баварії дозволив оборонцю Давіду Алабі та нападнику Томасу Мюллєру порівнятися із колишньою зіркою мюнхенців Франком Рібері.

Дует "ротен" здобув 9-й чемпіонський титул із Баварією. Це повторення рекорду змагань, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.

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Раніше одноосібним власником рекорду був Франк Рібері. Французький хавбек захищав кольори мюнхенців у 2007-2019 рр., а нині виступає у складі Фіорентини. Свої 9 титулів Рібері здобув за 12 сезонів у Баварії. Нинішній сезон є 11-м у футболці Мюнхена для Алаби та 12-м для Мюллєра.

Відзначимо, що Баварія після мінімальної перемоги над Вердером у вівторок достроково оформила чемпіонство.

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