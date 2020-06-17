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Алаба та Мюллєр повторили неймовірне досягнення Рібері

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Алаба та Мюллєр повторили неймовірне досягнення Рібері
Алаба. Мюллєр і Лєвандовскі / Bongarts

Черговий чемпіонський титул Баварії дозволив оборонцю Давіду Алабі та нападнику Томасу Мюллєру порівнятися із колишньою зіркою мюнхенців Франком Рібері.

 
Роберт Лєвандовскі 44’
Альфонсо Девіс 79’
44’ Роберт Лєвандовскі
79’ Альфонсо Девіс

Дует "ротен" здобув 9-й чемпіонський титул із Баварією. Це повторення рекорду змагань, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.

Баварія увосьме поспіль стала чемпіоном Німеччини

Раніше одноосібним власником рекорду був Франк Рібері. Французький хавбек захищав кольори мюнхенців у 2007-2019 рр., а нині виступає у складі Фіорентини. Свої 9 титулів Рібері здобув за 12 сезонів у Баварії. Нинішній сезон є 11-м у футболці Мюнхена для Алаби та 12-м для Мюллєра.

Відзначимо, що Баварія після мінімальної перемоги над Вердером у вівторок достроково оформила чемпіонство.

Баварія здобула титульну перемогу над Вердером, Борусія М розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок

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Теги
Німеччина Вердер - Баварія Баварія Баварія Франк Рібері Франк Рібері Томас Мюллєр Томас Мюллєр Девід Алаба Девід Алаба
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