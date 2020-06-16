Барселона домовилася з тер Штегеном щодо продовження контракту

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген вирішив залишитися в каталонському клубі.
Барселоні вдалося переконати 28-річного німця продовжити чинну угоду. Очікується, що новий контракт буде діяти до літа 2025 року, повідомляє Sport.
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За інформацією видання, документ буде підписаний після завершення сезону в чемпіонаті Іспанії, або ж навіть після закінчення розіграшу Ліги чемпіонів. Проте, обидві сторони дійшли принципової згоди щодо цього питання. Зарплата тер Штегена буде зростати з кожним роком його контракту.
Нагадаємо, тер Штеген перейшов у Барселону в липні 2014 року з менхенгладбахської Борусії за 12 млн євро. У складі каталонців воротар виграв Лігу чемпіонів сезону 2014/15, Суперкубок УЄФА (2015), а також по 4 рази чемпіонат і Кубок Іспанії. Чинний контракт голкіпера з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2022 року.
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