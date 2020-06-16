Морозюк зацікавив Фенербахче – туди сватають Реброва

Захисник Різеспора Микола Морозюк потрапив на радари стамбульського Фенербахче.
Микола Морозюк може продовжити кар'єру в Фенербахче, стверджує Fotospor.
Ребров виходив на екс-гравців Динамо в Туреччині щодо Фенербахче, – ЗМІ
Зазначається, що представники клубу вже виходили на контакт з українцем, а сам Микола виявив бажання перебратись до Стамбула. Також відомо, що переговори розпочались задовго до відходу захисника Фенербахче Маурісіо Ісли. Раніше із турецьким грандом пов'язували і колишнього тренера Динамо Сергія Реброва.
До слова, Морозюк провів 21 поєдинок у складі Різеспора в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.
Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду