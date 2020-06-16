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Чемпіон світу дебютував з перемоги та два голи в драматичному "дербі" – українці стали героями дня в Латвії

16 червня 23:15 317 Читать на русском
Чемпіон світу дебютував з перемоги та два голи в драматичному "дербі" – українці стали героями дня в Латвії
Кирило Дришлюк (в центрі нижнього ряду) / Сайт Спартакса

Стартовий тур чемпіонату Латвії не обійшовся без значної кількості матчів українських легіонерів.

Чемпіонат Латії, 1 тур

Метта – Спартакс – 1:2

Голи: Раймондс, 57, – Белаковіч, 64, 73

Тукумс 2000 – Єлгава – 1:2

Голи: Хвойнікіс, 28 (аг) – Голубка, 83, Захарків, 87

Чемпіон світу U-20 Кирило Дришлюк проводив свій дебютний матч у складі Спартакса. Перший тайм був відверто нудним, натомість середина другого перетворилася на справжню перестрілку. Гол Раймондса лише розлютив гостей, а конкретно їхнього форварда Неманью Белаковіча. Серб виконав два розкішні штрафні удари, подарувавши своїй команді перемогу.

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Другий матч дня взагалі виявився своєрідним дербі українців. Максим Кучинський стояв на воротах Тукумс 2000, з протилежного боку виступали аж п'ятеро – Артем Радченко, Дмитро Семенов, Володимир Киричук, Юрій Захарків та Юрій Голубка. Саме двоє останніх врятували ситуацію після автогола Хвойнікіса. За десять хвилин до фінального свистка Єлгава мінімально "горіла", однак точні удари Захарківа та Голубки перевернули все з ніг на голову – 1:2.

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Теги
Українці за кордоном Світ Артем Радченко Артем Радченко Юрій Захарків Юрій Захарків Кирило Дришлюк Кирило Дришлюк Максим Кучинський Максим Кучинський
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