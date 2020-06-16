Минай підсилився трьома новачками напередодні матчу з Динамо – серед них екс-капітан Карпат

Минай отримав серйозне підсилення перед відновленням сезону.

Закарпатці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання трьох новачків.

Кобін розкрив свій план на гру проти Динамо – тренер Миная хоче обіграти киян і вийти у фінал Кубка

Найзірковіший з них – екс-хавбек Карпат, Ворскли і молодіжної збірної України Олег Голодюк. Взимку 32-річний гравець покинув угорський Залаегерсег, отримавши статус вільного агента. Двома іншими підписаннями Миная стали юний півзахисник Данило Книш і форвард Сергій Машталір, який вже захищав кольори закарпатського клубу в 2018 році.

Нагадаємо, вже завтра (17 червня) Минай зустрінеться з Динамо в рамках 1/2 фіналу Кубка України. У турнірній таблиці Першої ліги команда Василя Кобіна посідає третю сходинку.

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