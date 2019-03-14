Головні новини футболу 13 березня: Ліверпуль і Барселона стали останніми чвертьфіналістами ЛЧ, Челсі прибув до Києва

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 березня.

Ліга чемпіонів

Англійський Ліверпуль впевнено переміг Баварію та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – відео голів та огляд матчу.

Іспанська Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом у чвертьфіналі ЛЧ – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

У рамках турніру визначилися усі учасники 1/4 фіналу – жеребкування відбудеться 15 березня.

Динамо – Челсі

Лондонський Челсі прибув у Київ – Саррі взяв на поєдинок Ліги Європи 21-го гравця. А Беньямін Вербіч не допоможе Динамо в матчі з англійцями.

Мауріціо Саррі закликав гравців Челсі до концентрації та розкритикував "катастрофічний" стан газону на Олімпійському. Натомість Вілліан розповів, що сподівається забити Динамо знову.

Капітан киян Сергій Сидорчук заявив, що "біло-сині хочуть довести – у Києві є команда. Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич також поспілкувався з пресою перед матчем.

Інші топ-події

Англійський Манчестер Сіті продовжив контракт з Бернарду Сілвою до 2025 року. Сам португалець заявив, що хоче грати лише на Етіхаді.

Кріштіану Роналду приніс Реалу 600 тисяч євро, вибивши Атлетіко з Ліги чемпіонів, а туринці заробили рекордну в своїй історії суму на продажі квитків.

Зінедін Зідан провів перше тренування після повернення в Реал, але зароблятиме вдвічі менше, ніж Сімеоне після повернення в Мадрид.