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Роналду приніс Реалу 600 тисяч євро, вибивши Атлетіко з Ліги чемпіонів

18:55 1052 Читать на русском
Роналду приніс Реалу 600 тисяч євро, вибивши Атлетіко з Ліги чемпіонів
Кріштіану Роналду

Реал збагатився на 600 тисяч євро через виліт Атлетіко з єврокубків.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Кожна країна, яка представлена у Лізі чемпіонів отримує деяку суму грошей, яка поділяється серед команд-учасників найпрестижнішого європейського турніру цієї країни.

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Сума, яку отримає клуб, залежить від місця, яке посіла команда у минулорічному розіграші чемпіонату, та від того, наскільки далеко зайде у розіграші Ліги чемпіонів.

Відтак, через те, що Атлетіко несподівано вилетів від Ювентуса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, гроші серед іспанських команд перерозподілилися, а Реал отримав на 600 тисяч євро більше, ніж планував.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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