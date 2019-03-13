Сидорчук: Хочеться показати, що в Києві є команда

Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, що він з партнерами в матчі Ліги Європи проти Челсі хочуть продемонструвати наявність характеру та дати вболівальникам надію на майбутнє.

"В Англії всі команди грають на високих швидкостях. Ми це відчули на собі, це достатньо важко. Порівняти з Челсі 2015 року? У команди інший тренер та інша концепція гри. Тоді був Моурінью. Зараз вони будують гру через короткий пас, багато "стінок", у них швидкі футболісти.

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Що б я сказав вболівальникам, які заповнять стадіон? В першу чергу, не хочеться промовляти слова, а хочеться показати це на полі. Хочеться, щоб вболівальники, які завтра будуть йти зі стадіону, йшли з надією. Щоб у них не було сумних думок. Хочеться зіграти в футбол з хорошою командою, і показати, що в Києві є команда.

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Хотілося б зіграти не за результатом, щоб він зовсім не тиснув на нас. Така установка була у нас відразу, і що буде дві гри. В Лондоні був лише перший тайм", – сказав Сидорчук.