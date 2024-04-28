ПСЖ зумів здобути другий трофей в сезоні, вигравши чемпіонат Франції 2023/24.

Парижани у 31 турі не змогли обіграти Гавр (3:3) і відстрочили святкування титулу. ПСЖ потрібно було, щоб Монако не здобув перемогу у матчі з Ліоном.

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"Ткачі" у напруженому матчі змогли переграти монегасків. Програш Монако офіційно зробив ПСЖ чемпіоном, оскільки команда Аді Хюттера відстає тепер від першої сходинки на 12 балів за три тури до кінця сезону. Парижани здобули свій 12-й титул чемпіона Франції.

ПСЖ виграв свій другий трофей у сезоні. Раніше команда Луїса Енріке здобула Суперкубок Франції.

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