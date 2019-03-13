Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич обіцяє, що команда буде атакувати та ризикувати у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі.

"План на гру, звичайно, є. Нам потрібно йти в атаку великими силами і ризикувати в цій грі. Зрозуміло, що три голи – достатньо хороша перевага для Челсі. Але дива бувають і в футболі, і в житті. І ми сподіваємося не лише на диво, а і на те, що вдасться забити швидкий гол, а там вже, як кажуть, гра сама підкаже, як далі діяти.

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Звичайно, потрібно атакувати, але не забувати і про оборону. Все-таки ігрова дисципліна має бути на полі: і в атаці, і в обороні.

Мені вдалося подивитися перший тайм матчу Челсі з Вулверхемптоном. Суперник Челсі добре захищався, в першому таймі вони практично не перетинали центр поля. Другий тайм подивився потім. У цьому матчу Челсі мав повну перевагу. Те, що вони забили лише на останніх хвилинах, то це заслуга Вулверхемптона. Але ця команда достатньо високо перебуває в чемпіонаті Англії. Звичайно, в Англії трохи інша швидкість футболу та прийняття рішень, ніж в Україні.

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Кадрова ситуація не змінилася після останньої гри з київським Арсеналом. Ось грає Сідклей, всі давно чекають цього, і ось, будь ласка, треба показувати себе не з Арсеналом, а з Челсі. А у нападі у нас є джокер – це Гармаш. Кендзьора вже з нами працює два дні, після матчу з "канонірами". Русин ще з нами не тренувався. Кадар провів матч, а завтра будемо дивитися по його стану. Той же Шабанов дуже добре його замінив.

Особливих змін порівняно з матчем чемпіонату проти Арсенала у нас не буде. Завтра лідерами на полі мають бути всі. Є у нас досвідчені гравці, є молоді, але кожному ми кажемо, що вони лідери", – розповів Хацкевич.