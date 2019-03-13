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Барселона – Ліон – відео голів

22:41 263 Читать на русском
Барселона – Ліон – відео голів
Барселона – Ліон – відео голів

Барселона подвоїла перевагу у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона. Дивіться відео гола.

18’ Ліонель Мессі
31’ Філіппе Коутінью
 

На 17-ій хвилині поєдинку захисник Ліона Джейсон Денаєр сфолив у власному штрафному майданчику на Суаресі, головний арбітр матчу призначив пенальті, який пішов пробивати Мессі.

Аргентинець впевнено пробив паненкою по центру, голкіпер Ліона Антоні Лопеш стрибнув у лівий від себе кут.

Відео гола Мессі:

На 31-ій хвилині матчу Барселона забила у позиційній атаці. Суарес отримав чудовий пас на лінії штрафного майданчика та вивів Коутінью на пусті ворота, бразилець не схибив – 2:0.

Відео гола Коутінью:

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