toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Манчестер Сіті продовжив контракт з Бернарду Сілвою до 2025 року

20:41 183 Читать на русском
Манчестер Сіті продовжив контракт з Бернарду Сілвою до 2025 року
Манчестер Сіті продовжив контракт з Бернарду Сілвою

Бернарду Сілва підписав новий контракт з Манчестер Сіті.

Нова угода 24-річного хавбека з англійським клубом розрахована до літа 2025 року, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті. Інші деталі контракту не розголошуються.

Перейра продовжив контракт із Манчестер Юнайтед – він міг стати одноклубником Ярмоленка

Нагадаємо, португалець перейшов у англійський клуб в 2017-у році з Монако, за цей час Сілва взяв участь у 93 матчах команди.

Бернарду Сілва продовжить контракт з Манчестер Сіті – нова угода передбачає вражаючу зарплату

У поточному сезоні в активі вінгера 40 матчів за Манчестер сіті в усіх турнірах, де португалець забив 9 голів та віддав 10 результативних передач.

Теги
Бернарду Сілва Бернарду Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
37
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук