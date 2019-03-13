Манчестер Сіті продовжив контракт з Бернарду Сілвою до 2025 року

Бернарду Сілва підписав новий контракт з Манчестер Сіті.

Нова угода 24-річного хавбека з англійським клубом розрахована до літа 2025 року, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті. Інші деталі контракту не розголошуються.

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Нагадаємо, португалець перейшов у англійський клуб в 2017-у році з Монако, за цей час Сілва взяв участь у 93 матчах команди.

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У поточному сезоні в активі вінгера 40 матчів за Манчестер сіті в усіх турнірах, де португалець забив 9 голів та віддав 10 результативних передач.