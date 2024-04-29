Іспанський журналіст Хуліо Мальдонадо порівняв форму голкіперів Реала і Баварії перед дуеллю у Лізі чемпіонів.

"Лунін провів неймовірний матч проти Манчестер Сіті, а з Барселоною виглядав погано. Він досі не є надійним у всьому.

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Ви повинні погодитися зі мною. Адже сьогодні він грає дуже добре, а завтра – навпаки. Припускається серйозних помилок і ніяк не може стати надійним кіпером.

Натомість Нойєр є одним з найкращих воротарів світу протягом останніх 20 років. Тому у свою команду я обираю Нойєра", – сказав Мальдонадо на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, вже у вівторок, 30 квітня, мадридський Реал у Мюнхені зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти Баварії. Початок зустрічі о 22:00.

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