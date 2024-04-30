Житомирське Полісся суттєво покращило шанси на здобуття путівки в єврокубки вже в рік дебюту у Прем’єр-лізі. Відставання від четвертого "прохідного" місця, яке займає Дніпро-1, скоротилося до трьох очок.

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Покращила турнірне становище Полісся перемога над Ворсклою (1:0), якій команда Сергія Шищенка поступилася в півфіналі розіграшу Кубку. Тепер, за словами півзахисника житомирців Олександра Назаренка, кожний матч для них тепер – наче фінал.

"Я дуже щасливий, бо перемогли вдома, – цитує Назаренка сайт Полісся. – Прийшло багато вболівальників, ми не могли їх підвести. Ворскла – жорсткий, неприємний суперник. У таких матчах перемагає той, хто заб’є.

У нас кожна гра – наче фінал. Гольовий момент, у якому я забив, створив Еміль Мустафаєв. Мені залишилося лише підставити ногу".

До завершення чемпіонату Поліссю належить зіграти з Зорею, Кривбасом, Металістом 1925 і Шахтарем.

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