Вінгер мерсисайдців посварився з головним тренером під час виходу на заміну на 79-й хвилині гри з Вест Хемом (2:2). Як повідомляє Daily mail, експерт у читанні по губах розібрався, що Мохамед Салах сказав Юргену Клоппу.

АПЛ запровадить "стелю зарплат" – Гвардіола виступив проти, клуб зіркового українця утримався

"Я нічого не можу зробити, нічого", – цитує єгиптянина видання. А потім Салах додав: "Я отримаю червону картку, я зроблю це! Після семи років, після семи років роботи, після семи років!"

Нагадаємо, що Ліверпуль наразі перебуває на третій сходинці з 75 балами. Від першої сходинки мерсисайдці відстають на п'ять пунктів.

"Я не люблю бігати": покер Ліверпулю після безсоння, кафе у Загребі, підтримка України – Марк Відука, якого ми не знаємо