Саррі закликає гравців Челсі до концентрації та критикує "катастрофічний" стан газону на Олімпійському

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вважає, що команда не повинна розслаблятися у матчі-відповіді проти Динамо в 1/8 фіналу Лізі Європи.

"Найбільша небезпека – недооцінити суперника. Динамо – сильний опонент, вони добре грали в цій Лізі Європи, зокрема, проти Олімпіакоса. Ми маємо вийти на поле з думкою виграти саме цей матч, а не з думкою просто пройти далі.

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Чи залишуся я працювати в Челсі в наступному сезоні? Це ще дуже далеко. Зараз я думаю про гру з Динамо та матч АПЛ проти Евертона в неділю. Потім буде пауза на матчі збірних, після чого у нас буде ще багато матчів до кінця сезону.

Наше завдання – фінішувати в топ-4 у Прем'єр-лізі та дійти до фіналу Ліги Європи. Чи зіграє Хадсон-Одой з перших хвилин? У мене багато хороших гравців, і я хочу бачити їх усіх на найвищому рівні. Одой прогресує останнім часом, він буде у заявці, та чи гратиме він завтра – я зараз цього ще не знаю. Наразі я хочу, насамперед, послати сигнал команді, що завтрашня гра дуже важлива і ми не маємо зробити помилку.

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Ігуаїн? Після матчу з Вулверхемптоном він недобре почувався і лікарі рекомендували йому залишитися вдома.

Гравці говорили про погане поле після тренування? Дійсно, це – катастрофа. Поле в поганому стані, воно небезпечне для гравців, і на такому полі важко грати у хороший футбол. Та ми не маємо вибору. Я не розумію, чому УЄФА дозволяє грати на таких газонах.

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Думаю, що це проблема: як для нас, так і для Динамо. Можливо, це тому, що лише нещодавно закінчилася зима. Бо я грав на цьому стадіоні два роки тому у вересні і поле було в чудовому стані", – сказав Саррі на передматчевій прес-конференції у середу в Києві.