Главные новости футбола 13 марта: Ливерпуль и Барселона стали последними четвертьфиналистами ЛЧ, Челси прибыл в Киев

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 13 марта.

Лига чемпионов

Английский Ливерпуль уверенно победил Баварию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов – видео голов и обзор матча.

Испанская Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в четвертьфинале ЛЧ – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

В рамках турнира определились все участники 1/4 финала – жеребьевка состоится 15 марта.

Динамо – Челси

Лондонский Челси прибыл в Киев – Сарри взял на поединок Лиги Европы 21-го игрока. А Беньямин Вербич не поможет Динамо в матче с англичанами.

Маурицио Сарри призывает игроков Челси к концентрации и раскритиковал "катастрофическое" состояние газона на Олимпийском. Зато Виллиан рассказал, что надеется забить Динамо снова.

Капитан киевлян Сергей Сидорчук заявил, что "бело-синие" хотят доказать – в Киеве есть команда. Главный тренер Динамо Александр Хацкевич также пообщался с прессой перед матчем.

Другие топ-события

Английский Манчестер Сити продлил контракт с Бернарду Силвой до 2025 года. Сам португалец заявил, что хочет играть только на Этихаде.

Криштиану Роналду принес Реалу 600 тысяч евро, выбив Атлетико из Лиги чемпионов, а туринцы заработали рекордную в своей истории сумму на продаже билетов.

Зинедин Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал, но будет зарабатывать вдвое меньше, чем Симеоне после возвращения в Мадрид.