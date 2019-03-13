Ліверпуль впевнено переміг Баварію та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль завдяки голу Вірджіла Ван Дейка та дублю Сайдьйо Мане впевнено переграв Баварію (1:3).

Баварія – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Матч розпочався дуже важко й навіть нудно, адже обидві команди боялися пропустити – кожен гол міг стати фатальним. Втім, Баварія виглядала дещо активніше: на середину першого тайму мюнхенці тримали м'яч близько 70% ігрового часу й створили перший момент вже на 9-й хвилині, коли Алькантара пробив з-за меж штрафного над поперечиною. Ситуація для гостей ускладнилася травмою Хендерсона, який покинув поле на 13-й хвилині. Особливих проблем це не спричинило – Ліверпуль і Баварія майже нічого не створювали.

Баварія – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це було

На 25-й хвилині дебютний удар по воротах завдав Ліверпуль, але він пройшов поруч зі стійкою – це Фірміно вистрілив з краю штрафного. Наступний став гольовим: на 30-й хвилині Садьйо Мане отримав передачу від Мілнера й одним розворотом прибрав Рафінью та Нойєра, який чомусь вийшов на допомогу захиснику. Надалі сенегальцю залишалося влучити у порожні ворота, що той і зробив – 0:1! На 34-й хвилині гості могли й подвоїти рахунок, але потужний постріл Ендрю Робертсона голкіпер відбив.

Баварія особливо не підіймала темп, тому здавалося, що Ліверпуль тримає ситуацію під контролем. Несподівано на 39-й хвилині Робертсон проспав ривок Гнабрі за спину, а той увірвався на правий край штрафного та прострілив під удар Лєвандовскі. Жоель Матіп при спробі вибити передачу закотив м'яч у власні ворота – 1:1! Після цього мюнхенці провели непоганий відрізок, але нічого небезпечнішого за удар Алаби зі штрафного в руки Аліссону створити не вдалося.

Ернандес переходить за 80 млн, важлива угода з агентом Вернера – головне про найближчі трансфери Баварії

По перерві Ліверпуль заграв набагато сильніше, захопивши ініціативу та організовуючи атаку за атакою. Вже на 50-й хвилині англійці могли забити другий гол зусиллями Салаха, якому вдався шикарний постріл метрів з 20-ти в дальній кут – Нойєр у стрибку парирував його. Мюнхенцям вдалося відповісти прострілом Гнабрі на 61-й, але до його замикання Лєвандовскі не вистачило лічених сантиметрів. В цілому ж Ліверпуль виглядав набагато цікавіше.

В середині другого тайму мерсисайдці стали все частіше виконувати кутові. На 68-й хвилині це могло завершитись сухим листом у ворота господарів, але Нойєр знову врятував свій клуб. Він перевів м'яч на інший корнер, але саме він став фатальним: Ван Дейк прийшов у штрафний та замкнув подачу Мілнера точним ударом головою – 1:2.

Баварія одразу пішла в атаку, але на 75-й хвилині ледь не потрапила у полон: Салах увірвався у карний майданчик, прибрав Рафінью та пробив таким чином, що вийшла класна передача на Мане – і знову Нойєр витягнув мюнхенців, вибивши м'яч ногою.

Баварія намагалася атакувати, але було помітно, що Ліверпуль вже не відпустить цей матч. Гості обстрілювали ворота з дистанцій, виконували різного роду подачі й виглядали на порядок сильнішими. Зрештою, на 84-й хвилині мерсисайдці добили суперника: Салах класно перекинув м'яч через Хуммельса точно на голову Мане, а той з близької відстані замкнув у ворота – 1:3. Баварія капітулювала.

Таким чином, Ліверпуль здобув впевнену перемогу та став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів 2018/2019.

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу