Вілліан: Сподіваюся забити Динамо знову

Бразильський півзахисник Челсі Вілліан сподівається знову відзначилися у воротах Динамо та допомогти Челсі пройти якомога далі у Лізі Європи.

"Стан газону? Поле дійсно в не дуже гарному стані, та воно однакове для обох команд. Нам потрібно робити свою роботу та перемагати. Не завжди вдається уникати травм, особливо на таких газонах, та сподіваюся, що завтра все буде добре.

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У Динамо хороші гравці та хороша команда. І якщо буде недооцінка, якщо ми не зіграємо зі 100%-вою концентрацією, то можемо мати проблеми. У єврокубках багато камбеків? Сподіваюся, що це буде не наша історія. Та я розумію, що завтрашня гра буде відрізнятися від першої.

Мої голи у ворота Динамо за Челсі? Це моя робота – забивати голи. Дійсно, вони були дуже схожі. Сподіваюся забити завтра ще один та допомогти моїй команді виграти.

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Сподіваюся, що Азар залишиться з нами. Та у футболі ти ніколи не знаєш, що станеться. Еден – фантастичний гравець, один з найкращих у світі. Більше того, він мій друг, і один з найкращих футболістів, з якими я грав. Я знаю, що зараз він повністю сфокусований на грі за Челсі", – сказав він на передматчевій прес-конференції у середу в Києві.