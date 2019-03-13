Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанська Барселона переграла французький Ліон з рахунком 5:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшла до чвертьфіналу. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Барселона взялася до справи з перших хвилин. "Блаугранас" вже в дебюті поєдинку затисли Ліон на власній половині поля й високим пресингом не давали "ткачам" жодного шансу хоча б оминути центральне коло. Перший момент виник уже на 4-й хвилині, коли Мессі класно пробив з-за меж штрафного майданчика, але кіпер гостей Антоні Лопеш чудовим сейвом перевів м'яч на кутовий.

Барселона – Ліон – відео голів

Ще за хвилину Мессі знову опинився в центрі уваги, але його другий у матчі удар вже не був таким небезпечним. Свою нагоду отримав і Ракітіч, але під удар хорвата кинувся Денаєр. Класно виводив Мессі на побачення з Лопешом Бускетс, але португальський кіпер вчасно вийшов із воріт і забрав м'яч у ногах зіркового аргентинця.

Проте, гол у ворота гостей назрівав, і навіть п'ять оборонців, яких випустив у старті керманич Ліона Бруно Женезіо, не могли нічого з цим вдіяти. Зрештою, на 16-й хвилині Суарес зіграв у стінку з партнером, увірвався до карної зони й упав у боротьбі за м'яч із Денаєром. Польський арбітр Марциняк вирішив не витрачати час на перегляд відеоповтору й рішуче вказав на позначку – пенальті. Одинадцятиметровий взявся виконувати Мессі й елегантною "паненкою" поклав м'яч по спорожнілому після стрибка Лопеша в кут центру воріт – 1:0!

Барселона – Ліон: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це було

На диво, Ліон майже відразу отримав нагоду зрівняти рахунок: Депай отримав розрізну передачу від Мусси Дембеле, але замість удару за діагоналлю в дальній кут почав шукати партнерів і зрештою повернув м'яч Дембеле, а під удар екс-форварда Селтіка відчайдушно кинувся Піке – лише кутовий.

А вже за хвилину стався найприкріший епізод першого тайму. Філіппе Коутінью на швидкості влетів у Лопеша й кіпер залишився лежати на газоні. Лікарі "ткачів" хвилин 5 приводили до тями 28-річного португальця і він навіть ненадовго повернувся до гри. Та лише для того, щоб пропустити від каталонців вдруге. На 31-й хвилині Артур знайшов передачею із глибини поля Суареса, а Луїс витягнув на себе воротаря й відкинув Коутінью, який опинився перед порожніми воротами – 2:0!

Майже відразу після другого взяття воріт Лопеш жестами показав, що не зможе продовжити гру й місце між стійками зайняв Матью Горжлен. "Розмочити" нового голкіпера Барса могла вже через 3 хвилини: після затяжної атаки "блаугранас" із кількома втратами та відборами м'яч зрештою опинився в Суареса, але його удар у боротьбі з оборонцем трохи розминувся з дальньою стійкою воріт Ліона. Під завісу тайму "ткачі" зробили спробу перехопити ініціативою, але попри контроль м'яча створити реальних нагод забити хлопці Женезіо не зуміли.

На старті другої половини гри Барселона могла поховати останні надії Ліона на вихід до 1/4 фіналу ЛЧ. На 47-й хвилині Артур пішов вперед, несподівано вискочив віч-на-віч із Горжленом і відкинув м'яч на Мессі, який вже елегантно відправляв м'яч у ворота, та Марсал виніс його з лінії воріт.

Поступово господарі розслабилися, а Ліон почав готувати плацдарм для можливого подвигу. "Ткачі" стали частими гостями на чужій половині поля і почали регулярно створювати напругу поблизу володінь тер Штегена. Курйозний гол міг вийти в Менді, коли зрізка перетворила його подачу в удар у ближній кут, але кіпер Барси витягнув м'яч із верхнього ближнього кута.

Та все ж Ліон забив. На 59-й хвилині після метушні в штрафному майданчику каталонців м'яч відскочив до Тусара, а той спокійно прийняв і другим дотиком пробив тер Штегена метрів із 10-ти – 2:1! Марциняк витратив хвилини дві на консультації з помічниками щодо можливого порушення правил, але таки зарахував гол ліонців.

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Цей епізод неабияк пожвавив гру. Обидві команди зрозуміли, що потрібно забивати ще, та заново взялися до створення моментів. Так, на 63-й хвилині Фекір потужним ударом намагався влучити в ближню дев'ятку, але трохи схибив. Тут же Депай бив у падінні з меж штрафного, але, на щастя, "блаугранас" не зміг завдати акцентованого удару.

Закріпити свій успіх, однак, Ліон не зумів. А під завісу поєдинку Барселона продемонстрували свій клас, забивши три м'яч без особливих (ззовні) зусиль. Спочатку Мессі розібрався із обороною гостей і правою (!) пробив у нижній кут воріт – 3:1. А на 80-й хвилині рахунок взагалі став розгромним. І знову Ліонель у центрі подій: він протягнув м'яч правим флангом, а потім віддав вивірену передачу на Піке, якому лише залишалося підставити ногу – 4:1!

Останні хвилини матчу після такого перетворилися на формальність і Барса спокійно довела його до заслуженої перемоги, а масну крапку в побитті "ткачів" поставив їхній співвітчизник Усман Дембеле, який в один дотик пробив після чергового асисту Мессі. Отже, 5:1 на користь Барселони, і тепер команда Вальверде залишається останнім бастіоном Іспанії, адже решта тамтешніх грандів стадію 1/8 фіналу пройти не змогли...