Зідан після повернення в Реал зароблятиме вдвічі менше, ніж Сімеоне

Старий-новий головний тренер Реала Зінедін Зідан буде заробляти вдвічі менше, ніж його колега з Атлетіко Дієго Сімеоне.

Стала відома зарплата Зінедіна Зідана після його повернення в мадридський Реал. За інформацією El Confidencial, француз зароблятиме в Мадриді 12 млн євро на рік.

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Це вдвічі менше, ніж у наставника Атлетіко Дієго Сімеоне. Аргентинець отримує 24 млн євро.

Контракт Зідана з "королівським клубом" розрахований до 2022 року. Фахівець очолював команду з 2016 по 2018 роки і виграв 3 Ліги чемпіонів поспіль, в одному з фіналів обігравши саме Атлетіко в серії пенальті.