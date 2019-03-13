Бернарду Сілва: Я хочу грати лише в Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував продовження контракту з "містянами".

"Для мене велика честь продовжити свою угоду з Манчестер Сіті. Цей клуб дає все, що необхідно гравцю, аби реалізувати свої амбіції. Я хочу грати лише тут.

Манчестер Сіті продовжив контракт з Бернарду Сілвою до 2025 року

Як тільки я почув, що Манчестер Сіті хоче, аби я залишився на довше, я одразу прийняв рішення. Я люблю цей клуб, менеджера, гравців і вболівальників.

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Стиль футболу, у який ми граємо тут, хвилює мене, і я наповнений рішучості виграти більше трофеїв. Сіті дає мені найкращий шанс зробити це", – цитує Бернарду Сілву офіційний сайт "містян".