Бернарду Сілва: Я хочу грати лише в Манчестер Сіті

Ліга Європи — 20:54 984
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Саррі закликає гравців Челсі до концентрації та критикує "катастрофічний" стан газону на Олімпійському
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Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 17:21 1660
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Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі ЄвропиЛіга чемпіонів — 17:10 3551
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Динамо – Челсі: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 16:12 881
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"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повагаІнтерв’ю — 16:00 4295