Зідан провів перше тренування після повернення в Реал

Ліга Європи — 16:12 3
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Динамо – Челсі: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олександра Хацкевича
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"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повагаІнтерв’ю — 16:00 1912
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Зінченко vs Коноплянка в ЛЧ: ідеальний дует з героєм матчу та гольові атаки проти єдиного удару в площину та псевдошансуЛіга чемпіонів — 14:12 2896
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Швед тренується у загальній групі – Карпати спростували інформацію про важку травму гравцяУкраїна — 14:00 952
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Зінченко допоміг Манчестер Сіті встановити рекорд серед англійських команд у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 12:11 1449