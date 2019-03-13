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Зідан провів перше тренування після повернення в Реал

15:45 528 Читать на русском
Зідан провів перше тренування після повернення в Реал
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Старий-новий головний тренер Реала Зінедін Зідан вперше провів заняття після свого повернення.

Зінедін Зідан провів перше тренування після свого повернення на посаду головного тренера мадридського Реала.

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Француз перебував у творчій відпустці після того, як покинув Сантьяго Бернабеу минулого літа після третьої перемоги в Лізі чемпіонів поспіль. Того ж літа з команди пішов її багаторічний лідер Кріштіану Роналду.

Зідан підписав контракт до 2022 року із зарплатою 12 млн євро на рік, що вдвічі менше, ніж у наставника Атлетіко Дієго Сімеоне.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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