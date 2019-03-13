Ювентус – Атлетіко: туринці заробили рекордну в своїй історії суму на продажі квитків

Ювентус заробив 5,5 млн євро на продажі квитків на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Ювентус заробив рекордну в своїй історії суму на продажі квитків на футбольний матч, повідомляє офіційний сайт "б'янконері".

Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу

"Стара синьйора" заробила на продажі перепусток на матч проти мадридського Атлетіко 5,5 млн євро. Таким чином, клуб оновив свій рекорд, якиц був встановлений цього ж сезону, коли на матчі з Манчестер Юнайтед заробили 5 млн євро. У цьому поєдинку ультрас туринців перервали свій бойкот через завищення цін.

Юве переміг з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Кріштіану Роналду та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів