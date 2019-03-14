Баварія – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 13 бер 749
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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу
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Саррі закликає гравців Челсі до концентрації та критикує "катастрофічний" стан газону на ОлімпійськомуЛіга Європи — 13 бер 1212
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Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 13 бер 1785
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Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі ЄвропиЛіга чемпіонів — 13 бер 3808
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Динамо – Челсі: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 13 бер 935