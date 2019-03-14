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БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Баварія – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Баварія – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль переміг Баварію у матчі 1/8 Ліги чемпіонів (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Ліверпуль.

39’ Жоель Матіп
 
Садьйо Мане 26’
Вірджил ван Дейк 69’
Садьйо Мане 84’

Ліверпуль перший відкрив рахунок, на 26 хвилині гри Садьйо Мане переграв Мануеля Нойєра, який вийшов далеко з власних воріт та зробив рахунок 1:0 на користь Ліверпуля.

Ліверпуль впевнено переміг Баварію та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

На 39-ій хвилині після прострілу Гнабрі м’яч у власні ворота зрізав Жоель Матіп, зробивши рахунок 1:1. Після цього Ліверпуль забив ще двічі, голом відзначився ван Дейк, а Мане записав на свій рахунок дубль.

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналу

Відтак у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за підсумком двох матчів проходить Ліверпуль.

Відео першого тайму:

Відео другого тайму:

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Баварія Баварія Баварія - Ліверпуль Відеоновини
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