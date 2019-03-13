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Динамо – Челсі: "сині" прибули в Київ – Саррі взяв на матч Ліги Європи 21 гравця

19:09 458 Читать на русском
Динамо – Челсі: "сині" прибули в Київ – Саррі взяв на матч Ліги Європи 21 гравця
Мауріціо Саррі / фото: ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі взяв до Києва на матч Ліги Європи проти Динамо 21 гравця.

 

"Пенсіонери" прибули до Києва найсильнішим складом. Серед зірок команди немає тільки аргентинця Гонсало Ігуаїна.

Динамо – Челсі: прогноз на матч Ліги Європи

Воротарі: Аррісабалага, Кабальєро, Булка;

Захисники: Рюдігер, Крістенсен, Луїс, Алонсо, Аспілікуета, Емерсон, Дзапакоста;

Півзахисники: Ампаду, Жоржінью, Канте, Барклі, Ковачіч, Лофтус-Чік, Вілліан, Азар

Нападники: Педро, Жиру, Хадсон-Одой

Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Нагадаємо, що перший матч в Лондоні завершився впевненою перемогою господарів 3:0. Матч-відповідь відбудеться в завтра, 14 березня, і розпочнеться о 19:55.

Лондонці вже навіть встигли потренуватися на газоні НСК Олімпійський

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