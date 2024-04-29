Чотири африканські команди зіграють на чемпіонаті світу в США наступного року.

Відбулися півфінали африканської Ліги чемпіонів. Аль-Ахлі розгромив Мазембе з ДР Конго та вийшов у фінал турніру. Це четвертий поспіль фінал для єгипетської команди, а у 2021-му та 2023-му роках Аль-Ахлі виграв турнір. У нинішньому фіналі Ліги чемпіонів єгиптяни зустрінуться з Есперансом, який обіграв Мамелоді Сандаунз. Матчі відбудуться 19 та 26 травня.

Клубний ЧС-2025: визначилися всі учасники турніру від Європи

Від цього турніру напряму залежало представництво Африки на Клубному чемпіонаті світу. Чорному континенту виділили 4 місця – для переможців кожної з чотирьох ЛЧ за період 2021-2024. Тріумфи Аль-Ахлі змінили розклад, вакантні путівки відходять командам з найвищим рейтингом. Таким чином вже визначилися всі 4 африканські повпреди на Мундіалі.

Аль-Ахлі (Єгипет) – переможець ЛЧ-2021 і ЛЧ-2023

Відад (Марокко) – переможець ЛЧ-2022

Есперанс (Туніс) – команда з найвищим рейтингом або переможець ЛЧ-2024

Мамелоді (ПАР) – команда з найвищим рейтингом

На Клубний чемпіонат світу вже вийшли 26 команд. 12 з них презентують Європу, Окленд їде від Океанії, ще чотири представники Азії (відомі три: Аль-Хіляль, Урава, Ульсан), п'ять від Північної Америки (відомі три: Сіетл, Леон, Монтеррей) та шість від Південної Америки (відомі три: Палмейрас, Фламенго, Флуміненсе).

Нагадаємо, що Клубний ЧС відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року в США. У змаганні візьмуть участь 32 клуби з шести різних конфедерацій. На турнірі можуть зіграти Андрій Лунін, Михайло Мудрик і Анатолій Трубін.